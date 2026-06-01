"Miguelón" iniciará proceso de extradición hacia EE.UU. por narcotráfico

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"Miguelón" es requerido por la justicia de Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

Tras haber sido trasladado vía aérea a la capital, Jesús Antonio Villalobos Barreto, alias "Miguel Ángel Landeros", "Chuma", y "Miguelón", fue puesto a disposición del Juzgado de Turno, que decidió que su proceso de extradición a Estados Unidos será conocido por el Tribunal Quinto de Sentencia.

La decisión de esta judicatura se dio luego de conocer que alias "Miguelón" es requerido por la justicia estadounidense por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico, según la orden de aprehensión girada el 22 de abril.

A Villalobos Barreto se le señalada por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, así como por la fabricación y distribución de cinco kilogramos con conocimiento e intención de que fuera introducida ilegalmente a territorio estadounidense.

El procesado fue capturado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Investigación Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), el pasado fin de semana, en un operativo en conjunto con el Ministerio Público (MP) en la aldea Playa Grande, Ixcan, Quiché.

Extraditables

Según información de la PNC, con la captura de alias "Miguelón" suman 27 los señalados con fines de extradición, pues el pasado 21 de mayo fue aprehendido en la aldea Shinshin, Gualán, Zacapa, el ciudadano venezolano-español, Isaac Antonio Solís Figueroa, siendo el número 26 de los extraditables.

El pasado 21 de mayo, la PNC reportó la captura del ciudadano venezolano-español considerado el extraditable número 26. (Foto: Archivo/Soy502)

Con esto, es de señalar que los 27 extraditables capturados, 17 eran buscados por narcotráfico y los restantes 10 por otros delitos.