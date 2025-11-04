Versión Impresa
Segeplan abre beca completa para jóvenes que quieren estudiar en EE.UU.

  • Por Jessica González
04 de noviembre de 2025, 16:59
Para aplicar a la beca debes tener dominio del idioma inglés. (Foto: Shutterstock)

La Fundación Walton, en colaboración con Segeplan, ha abierto la convocatoria para el prestigioso "Walton International Scholarship Program". Esta beca cubre la licenciatura durante 4 años en universidades de EE.UU.

A través de Segeplan, la Fundación Walton abrió una convocatoria para jóvenes con liderazgo, valores y compromiso social para la beca de licenciatura "Walton International Scholarship Program".

Este programa, 100% bilingüe, lleva 40 años beneficiando a estudiantes de Centroamérica para que puedan completar sus estudios en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos.

Tiene una duración de 4 años y es en modalidad presencial.

Entre los requisitos para aplicar están tener concluido el nivel diversificado y dominar el idioma inglés.

Al acceder al programa podrás elegir la carrera de tu interés y convertirte en un agente de cambio desde la educación superior.

Para mayor información ingresa aquí.

Tienes hasta el 14 de diciembre para aplicar. Postúlate aquí.

