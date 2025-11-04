Segeplan abre beca completa para jóvenes que quieren estudiar en EE.UU.

La Fundación Walton, en colaboración con Segeplan, ha abierto la convocatoria para el prestigioso "Walton International Scholarship Program". Esta beca cubre la licenciatura durante 4 años en universidades de EE.UU.
A través de Segeplan, la Fundación Walton abrió una convocatoria para jóvenes con liderazgo, valores y compromiso social para la beca de licenciatura "Walton International Scholarship Program".
Este programa, 100% bilingüe, lleva 40 años beneficiando a estudiantes de Centroamérica para que puedan completar sus estudios en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos.
Tiene una duración de 4 años y es en modalidad presencial.
Entre los requisitos para aplicar están tener concluido el nivel diversificado y dominar el idioma inglés.
Al acceder al programa podrás elegir la carrera de tu interés y convertirte en un agente de cambio desde la educación superior.
Para mayor información ingresa aquí.
Tienes hasta el 14 de diciembre para aplicar. Postúlate aquí.