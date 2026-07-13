¡Triste mensaje! Futbolista reaparece tras perder a su familia en Venezuela

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El jugador argentino permaneció sedado por varios días tras hallar a su familia muerta por los terremotos que sacudieron Venezuela.

EN CONTEXTO: Familia de futbolista es hallada sin vida tras terremotos en Venezuela

Luego de buscar sin parar a su esposa e hijos, el futbolista Lucas Trejo localizó sus cuerpos bajo los escombros del edificio donde vivían, el cual colapsó por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Según familiares, el argentino permaneció sedado por varios días, ya que el golpe emocional fue devastador.

Recientemente, Trejo reapareció a través de sus redes sociales, en donde compartió un conmovedor mensaje junto a una imagen de su familia, su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 6 años.

"Los amo, todos los días, por siempre", escribió el jugador.

El jugador argentino junto a su familia. (Foto: Instagram)

Lucas pasó varios días removiendo escombros con sus propias manos junto a compañeros del Club Sport Marítimo de La Guaira, al cual pertenece, aferrado a la esperanza de encontrar con vida a su familia.

Sin embargo, todo se desvaneció cuando los cuerpos fueron hallados sin vida.

El jugador espera que los restos de su familia le sean entregados para darles sepultura y volver a Argentina, para reunirse con sus padres.