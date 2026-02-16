La Fórmula 1 renueva hasta el 2032 el circuito de Barcelona

-

El Circuito de Barcelona-Catalunya continuará en el calendario de la Fórmula 1 hasta el 2032, aunque lo hará en años alternos, tras alcanzar un acuerdo con la Formula One Management (FOM), anunció este lunes la empresa organizadora de esta competición.

"La F1 anuncia una extensión plurianual con el Circuito de Barcelona-Catalunya para albergar un Gran Premio en 2028, 2030 y 2032, además del evento programado en 2026", señaló en un comunicado.

Las carreras de Barcelona se rotarán en el calendario con el Gran Premio Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps, que tendrá lugar en 2026, 2027, 2029 y 2031, prosiguió la nota.

"Barcelona es una ciudad increíble, y los aficionados siempre nos reciben con mucha pasión, así que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuito de Barcelona-Catalunya durante muchos años más", celebró Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1.

Según revelaron los organizadores, la ampliación se debe al resultado de una importante inversión realizada en el circuito en los últimos años, incluida la construcción del Circuit Rooftop, un nuevo espacio con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y a la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en todo el circuito.

A partir de este 2026, con el estreno de Madrid en la competición, el trazado catalán se llamará Gran Premio de Barcelona-Catalunya, un título que mantendrá los próximos años.

El circuito catalán se construyó en 1991 para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, y destaca por su combinación de curvas de alta y baja velocidad.