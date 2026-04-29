La foto que se tomó el acusado minutos antes de intentar atacar a Trump

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La intrigante imagen muestra el armamento que tenía el docente antes del tiroteo.

Minutos antes de irrumpir en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca e intentar atacar al presidente Donald Trump, el sospechoso se tomó una fotografía en su habitación del hotel.

El acusado, Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de California, aparece en la foto vestido con pantalón y camisa negros y una corbata roja, equipado con un bolso de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado.

(Foto: Infobae)

La postal fue tomada en su habitación del hotel Washington Hilton, el mismo edificio donde el presidente participaba del tradicional evento junto a cientos de periodistas y funcionarios.

Todo fue planeado

De acuerdo con la acusación, Allen planeó todo semanas antes. El 6 de abril reservó una habitación en el hotel sede del evento, pese a las estrictas medidas de seguridad que suelen rodear la cena.

Días después, viajó en tren desde California hasta Washington, con escala en Chicago, y se registró en el Hilton un día antes de la gala.

(Foto: Infobae)

Allen realizó múltiples consultas en línea para monitorear la agenda de Donald Trump, incluyendo transmisiones en vivo que mostraban su llegada al hotel.

Además, programó el envío de correos electrónicos con un archivo titulado "Apology and Explanation", que se activaron alrededor de las 20:30, poco antes del ataque.