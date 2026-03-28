Exploración arqueológica en la Usac se realizará tras la elección de rector

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Retrasan exploración arqueológica en la Usac, la cual iniciará después de la elección a Rector.

Debido a la polémica generada en redes sociales por los trabajos de exploración arqueológica, programados previo a la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y con la cual se había programado clases virtuales, la ministra de Cultura y Deportes se pronunció.

Liwy Grazioso, aseguró que el proyecto de exploración es por medio de un convenio entre la arquéologa contratada por la Usac y la dirección de Patrimonio.

"El convenio no incide en las decisiones administrativas ni académicas", aseguró.

#Guatemala | Ante la circulación de información errónea y descontextualizada en redes sociales:#AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/4GIYbHKgk4 — Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) March 28, 2026

Cambia de fecha

Aunque se informó anteriormente que los trabajos iniciarían el 6 de abril, la ministra aseguró que no había fecha prevista.

Y que para evitar malos entendidos, giró instrucciones para que los mismos inicien después de la elección del rector.

"Hasta el momento no hay fecha del inicio del proyecto y para evitar cualquier malentendido de los alcances del convenio, he girado instrucciones para que se coordine con la Universidad de San Carlos de Guatemala el inicio de los trabajos del proyecto rescate arqueológico en una fecha posterior a la elección de rector", manifestó.

Sin embargo, será la Usac la que decida si continuarán las clases virtuales programadas, o si volverán a presenciales.

Proyecto

Los trabajos que se efectuarán en la ciudad universitaria, ubicada en la zona 12 capitalina, son parte de un proyecto denominado "Viaducto del periférico universitario acceso norte".

En dicho proyecto se ha contemplado la construcción de cuatro viaductos y una plaza conmemorativa y buscan mejorar la movilidad alrededor del campus central de la ciudad universitaria, entre la Avenida Petapa y el Anillo Periférico.

Uno de estos viaducto es conocido como "Villa Sol", inaugurado en la 35 calle de la Avenida Petapa, diseñado para mejorar el tránsito que sale de la USAC hacia la calzada Atanasio Tzul.