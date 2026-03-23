Mbappé: "¿La lesión? Está superada, ya no tengo molestias"

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El atacante francés Kylian Mbappé dijo el lunes que está recuperado de su lesión de rodilla y está listo para jugar con su selección durante los partidos amistosos de marzo contra Brasil y Colombia.

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La molestia física del astro merengue, de 27 años, causaba alarma en los Bleus por su proximidad con el inicio del Mundial de Norteamérica, donde el balón echará a rodar el 11 de junio.

"Está superada, yo estaba en un protocolo en el que quería volver a jugar poco a poco, las ganas de jugar estaban ahí, pero estoy al 100. Espero poder jugar durante este parón", explicó a varios medios,durante un evento organizado por la empresa de seguros Alan, en cuyo capital ha invertido la estrella del Real Madrid.

Al respecto de esta lesión, que le ha apartado de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre, Mbappé explicó haber sentido "mucha frustración, enfado y preocupación".

"No voy a entrar en detalles, no he atravesado ese periodo de la mejor de las maneras, no era el jugador más feliz, pero estoy contento y queda ya detrás de mí, todo (el dolor) se ha ido", insistió.

️ Kylian Mbappé: "Estoy bien de la rodilla. Ha habido mucha especulación y se han dicho cosas falsas.



"Estoy recuperado al 100%. En Paris me encontraron un buen diagnóstico."



pic.twitter.com/XuImHMWTYP — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) March 23, 2026

A pesar de las preocupaciones, Mbappé aseguró que no llegó a plantearse la posibilidad de perderse la Copa del Mundo.

"Tenía una rotura parcial, como máximo habría estado de baja hasta abril, nunca hubo debate sobre llegar al Mundial o al final de temporada con el Real Madrid", apuntó.

Todo se gestionó "de la mejor forma posible" con el club, precisó, aunque lamentó los muchos "falsos rumores" que hubo sobre su situación física.