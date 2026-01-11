Guatemala toca la gloria en Campeonato Interclubes de Golf

-

Guatemala brilló con luz propia en el XLVIII Campeonato Interclubes de Golf de Centroamérica y Panamá 2026, que se desarrolló en el club Corinto, de El Salvador. El equipo bicolor subió a lo más alto en cinco divisiones. Una en caballeros, y cuatro en damas.

Además de los títulos individuales, el equipo bicolor se hizo con la victoria en la Copa de Naciones, al totalizar un score de 2 mil 612, seguido por Panamá (2 mil 645), y Costa Rica (2 mil 808).

El evento reunió a más de 100 atletas juveniles de la región, en una competencia que fortalece el desarrollo, experiencia internacional y crecimiento golfístico de cada jugador.

En la división de 15 a 18 años, los chapines, Fernando Saravia y Matías Calderón se posicionaron como favoritos en el último día de competencia.

Al final, fue Calderón el que se alzó con la victoria, con un score final de 290, +2 sobre el par, seguido por Saravia, quien tiró para 298, +10 sobre el par; mientras que en la tercera posición se ubicó, el panameño Eduardo de León, con 303, +15 sobre el par.

En categoría de Damas, Guatemala brilló por todo lo alto, al imponerse en cuatro divisiones. En la de 15 a 18 años, fue Daniela Hernández, quien se alzó con el título, al tirar para 311, +23 sobre el par, Valeria Soberanis se impuso en 13 a 14 años, con 324, +36 sobre el par.

Luna Arenas ganó el cetro en 9 a 10 años, con un score de 277, y Eva Auer subió a lo más alto del podio en 0 a 8 años, con un score final de 137.