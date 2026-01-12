Francisco Arredondo supera difícil prueba en el Rally Dakar

-

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo se enfrentó a la Especial más larga del Rally Dakar 2026 y superó con éxito el desafío en la octava etapa de una de las competiciones deportivas más exigentes del mundo.

En la división Rally2 de Motocicletas, el nacional concluyó un trayecto que tuvo un Enlace de 238 kilómetros y una Especial cronometrada de 483 kilómetros, con salida y meta en Wadi Ad-Dawasir, una ciudad a la que no llegaba la caravana desde el 2022.

Relive the Stage 8️⃣ start of #DakarClassic.#Dakar2026 #DakarInSaudi



إسترجعوا انطلاق المرحلة الثامنة 8️⃣ من #داكار_الكلاسيك.#داكار2026 #داكار_السعودية pic.twitter.com/2f4ZWpE77o — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2026

Esta fue la Especial más larga de la actual edición de la competición, que se realiza en Arabia Saudita.

Arredondo, quien defiende los colores del BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, pasó todos los obstáculos de la jornada, y finalizó la etapa en el puesto 83, con un tiempo de 8:12.12 horas, a 3:26.28 horas, del ganador del día, el francés Neels Theric.

A full day of Dakar, in one minute. ⚡️️#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/ret9Q6l9F2 — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2026

En la clasificación general, el guatemalteco se mantiene firme en el puesto 77, con un total de 59:24.34 horas, a 24:04.16 horas, del líder, el estadounidense Preston Campbell (35:20.18 horas).

La novena etapa será la segunda Etapa Maratón del Dakar 2026, un trayecto entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio con un recorrido que contará con un Enlace de 123 kilómetros, para luego dar paso a una Especial cronometrada de 418 kilómetros.