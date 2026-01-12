(VIDEO) Cristiano anota, pero Al Nassr cae ante el líder Al Hilal

-

La jornada 15 dejó un golpe de autoridad del Al Hilal en la liga saudí. El conjunto de Riad se impuso este lunes por 3-1 al Al Nassr en un duelo clave y amplió su ventaja en el liderato hasta los siete puntos, aprovechando además el mal momento de su rival, que sumó su tercer tropiezo consecutivo.

El partido comenzó favorable para el equipo de Cristiano Ronaldo, que se adelantó justo antes del descanso (42) gracias a un tanto del delantero portugués, el número 959 de su carrera profesional. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el panorama cambió por completo. Salem Al Dawsari igualó el marcador desde el punto de penalti en el minuto 57 y, poco después, la expulsión de Nawaf Al Aqidi dejó al Al Nassr en inferioridad numérica.

"Cristiano Ronaldo"



Porque convirtió un nuevo gol pero no sirvió absolutamente para nada porque el Al Hilal se lo volvió a coger por 3-1 al Al Nassr por la Liga de Arabia Saudita. Alta putita el portugués.

pic.twitter.com/YJtvT1m7G4 https://t.co/bLd9Fe5CUe — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) January 12, 2026

Con un jugador más, el Al Hilal fue imponiendo su dominio y terminó certificando la remontada en el tramo final del encuentro. Mohamed Kanno marcó el 2-1 en el minuto 81 y Rubén Neves cerró el resultado con otro penalti ya en el tiempo añadido. Tras 14 jornadas disputadas, el líder suma 38 puntos, mientras que el Al Nassr se mantiene segundo con siete menos y encadena cuatro partidos sin conocer la victoria.