Oscar Isaac muestra su lado más oscuro en "Frankenstein" de Guillermo del Toro

Oscar Isaac mostrará su lado más oscuro en la versión de Guillermo del Toro de "Frankenstein", exclusiva para Netflix.

El actor guatemalteco, Oscar Isaac, será el protagonista en el ambicioso proyecto de "Frankenstein", del galardonado director mexicano, Guillermo del Toro y que se podrá disfrutar en Netflix.

"Guillermo hizo una obra maestra y es todo corazón y sentimientos, no pudo haber sido más personal que esto... es un drama oscuro y brutal", dijo Isaac en una entrevista durante el lanzamiento del tráiler.

Foto: Netflix.

Acerca de Frankenstein

Del Toro afirmó que busca explorar el lado más emocional, vulnerable y humano del personaje, pues asegura que se trata de un personaje incomprendido. "He sentido que muchas veces, en la vida real, las personas son malinterpretadas y juzgadas injustamente", reflexionó el director mexicano.

OSCAR ISAAC #TUDUM pic.twitter.com/3N69qKyZbp — Netflix (@netflix) May 31, 2025

Al ser abordado acerca de qué tan cercano está la interpretación de Guillermo del Toro del libro, Oscar dijo:

"Para Guillermo el libro es como su biblia. Es un apasionado al respecto, significa mucho para él en su vida, así que fui de regreso al libro, lo leí, y me sorprendió cuan diferente es de la interpretación de Guillermo y a la vez es tan fiel al alma de la historia de Mary Shelley", comentó el actor.

Isaac agregó que esta obra tiene algo de religioso por ser tan fascinante, que realmente habla de ser un outsider (alguien que se sale del molde o las normas establecidas), que se cuestiona quién lo hizo, quién lo trajo al mundo, qué les debo a ellos y qué me deben, qué pasa cuando alguien se siente rechazado por su familia y como esto se convierte en un ciclo, que sigue ocurriendo.

La música estará a cargo del compositor Alexandre Desplat, colaborador de Del Toro en Pinocho.

El estreno de esta película se espera para noviembre de 2025 en Netflix.

