¡A cantar! La Fráter celebrará 47 años de ministerio con concierto de Barak

La Fraternidad Cristiana de Guatemala (Fráter) se prepara para celebrar su 47 aniversario de misión, que tendrá como evento principal un gran concierto de alabanza y adoración a cargo de la agrupación Barak en el Mega Auditorio de Ciudad San Cristóbal.

Con un concierto lleno de alabanza y adoración para Dios, la Fraternidad Cristiana de Guatemala se prepara para celebrar su 47 aniversario de misión, que también incluirá un servicio especial de agradecimiento.

Las autoridades de la iglesia han compartido que, con profunda gratitud y expectativa, este 2026 se festejarán 47 años de obra junto con la agrupación de música cristiana Barak.

El grupo Barak estará en concierto en el aniversario de la Iglesia Fraternidad Cristiana. (Foto: Barak)

El concierto tendrá lugar el 21 de febrero, a las 19:00 horas en el Mega Auditorio de La Fráter, Ciudad San Cristóbal, el cual tiene capacidad para recibir a más de 12 mil personas y amplio estacionamiento.

Ahí, el público cristiano podrá adorar a Dios cantando grandes éxitos de la banda originaria de República Dominicana, cuyo repertorio incluye himnos como Ven Espíritu Santo, La Tierra Canta, Danzar, Libre Soy, Dios Háblame, entre muchos otros más.

Los servidores de la iglesia ya están preparados para las actividades. (Foto: Iglesia Fraternidad Cristiana)

Como parte del programa festivo, el domingo 22, a las 10:00 de la mañana, se oficiará un servicio especial de aniversario en el mismo recinto, donde se espera la llegada de cientos de familias evangélicas.

Fue en 1979, cuanto la Fraternidad Cristiana de Guatemala celebró su primera reunión en el entonces Hotel Guatemala Fiesta, donde se estableció la misión de proclamar el evangelio de Jesús y creer que Él puede transformar vidas y, con ellas, a toda una nación.

La iglesia Fraternidad Cristiana estará de fiesta. (Foto: Iglesia Fraternidad Cristiana)

"Con el paso del tiempo, Dios permitió que Fraternidad Cristiana echara raíces firmes. Hoy contamos con dos sedes propias. La primera, ubicada en la Calzada. La segunda, en Ciudad San Cristóbal, conocida como la Mega Fráter, alberga un auditorio para 12 mil 244 asistentes", detalla una reseña histórica de la iglesia.