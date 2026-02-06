Versión Impresa
"Trompita" cumple 65 años y el Zoológico La Aurora te invita a celebrarlo

  • Por Jessica González
06 de febrero de 2026, 08:14
El Zoo lo celebrará en grande. (Foto: archivo/Soy502)

Trompita está por cumplir 65 años y el Zoo lo celebrará a lo grande.

Este 2026, Trompita arriba a sus 65 años, y el Zoológico la Aurora ya se está preparando para celebrarlo con muchas actividades.

Si deseas cantarle el feliz cumpleaños, asiste este sábado 14 de febrero, a las 10:00 horas, frente a su recinto.

Durante el festejo habrá distintas actividades, de 10:00 a 13:00 horas, como pintacaritas, taller de cascarones y decoración de cupcakes, entre otras.

