"Trompita" cumple 65 años y el Zoológico La Aurora te invita a celebrarlo

Trompita está por cumplir 65 años y el Zoo lo celebrará a lo grande.
Este 2026, Trompita arriba a sus 65 años, y el Zoológico la Aurora ya se está preparando para celebrarlo con muchas actividades.
Si deseas cantarle el feliz cumpleaños, asiste este sábado 14 de febrero, a las 10:00 horas, frente a su recinto.
Durante el festejo habrá distintas actividades, de 10:00 a 13:00 horas, como pintacaritas, taller de cascarones y decoración de cupcakes, entre otras.