Fredy Pérez se hace figura en el empate crema ante Mictlán

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Tres intervenciones del guardameta Fredy Pérez, la última sobre el minuto 90, fueron fundamentales para que Comunicaciones evitara la derrota ante Mictlán, en un abarrotado estadio La Asunción.

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Cremas y conejos firmaron un entretenido empate 1-1, en un duelo directo por evitar el descenso a la Primera División, un resultado que deja a ambos equipos con un mal sabor de boca.

FINAL DEL PARTIDO

CSD Mictlan ( 1 ) Comunicaciones FC ( 1 )



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En los locales porque tuvieron para ganar y en los visitantes porque, si bien sumaron, dejaron escapar la oportunidad de alejarse de esa presión en la parte baja de la acumulada. Ahora, Guastatoya puede reducir a tres la distancia, este lunes, cuando reciba a Achuapa.

El partido

Comunicaciones sabía que tenía que pegar primero en una cancha complicada por el clima, así que fue intenso de inicio, pero el ímpetu sólo le alcanzó 15 minutos.

De la mano de Anderson Ortiz, los albos llevaron peligro a la portería de John Faust y encontraron el gol al 13, cuando Omar Duarte le robó el balón a Renny Folleco. Ortiz tomó la pelota y condujo a la portería. Frontal a la meta, decidió pasar al cubano Dairon Reyes, quien no perdonó.

En los conejos, no aparecía su goleador, el colombiano Sebastián Colón, tampoco lo hacía el uruguayo Guillermo Chavasco y los nacionales William Fajardo y Kendel Herrarte, lo que limitó la ofensiva.

Segundo tiempo

Sin embargo, el entrenador Gabriel Álvarez recompuso para el complemento. Se fue Chavasco y Juan Lemus tuvo mejor control de pelota. También ingresó el delantero Julio Rodríguez y los conejos lucieron mejor.

ALINEACIONES CONFIRMADAS



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Mictlán Comunicaciones

Jornada 7 | Segunda Vuelta

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

⚽ Fase de Clasificación

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De lado blanco, desapareció del juego Ortiz. Así, Mictlán encontró el empate luego de un centro de Fajardo, la asistencia de Rodríguez y el derechazo de Herrarte, al minuto 68.

Kendel iba a tener la oportunidad de hacer el gol del triunfo, pero su disparo se fue apenas desviado al 73 y al 90 Fredy Pérez desvió con el pecho su disparo.