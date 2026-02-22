Frente frío 12 incrementará nubosidad y lluvias dispersas este domingo

-

El Instituto Metrológico pidió a la población mantenerse al tanto de la información oficial.

Para este domingo 22 de febrero se prevé un incremento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias o lloviznas dispersas en varias regiones del país.

La información la confirma el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que además señala que esto se debe al acercamiento del frente frío número 12 de la temporada.

De acuerdo con la sinopsis oficial, el fenómeno favorecerá el aumento de la nubosidad principalmente durante la tarde y noche, especialmente del norte hacia el centro del territorio nacional.

Esto marcará una variación en las condiciones atmosféricas respecto a días anteriores caracterizados por mayor estabilidad.

Durante el amanecer y las primeras horas de la mañana se pronostican áreas con neblina en la región Caribe, Norte y Valles de Oriente.

El ambiente se mantendrá cálido y soleado en buena parte del país, con pocas nubes alternando con nubosidad dispersa en el Norte, Caribe, Valles de Oriente y la Franja Transversal del Norte.

En el sur al centro del país se prevé un cielo mayormente despejado alternando con pocas nubes.

El viento del norte será ligero en horas matutinas, lo que contribuirá a condiciones relativamente estables durante la primera mitad del día.

Sin embargo, para la tarde y noche, el acercamiento del frente frío provocará un incremento en la nubosidad del norte al centro del país.

Insivumeh anticipa la posibilidad de lluvias o lloviznas dispersas en la Franja Transversal del Norte, Caribe, Valles de Oriente, región Norte y sectores al norte del Altiplano Central.

Además, el viento del norte se intensificará y alcanzará velocidades moderadas entre los 40 y 50 kilómetros por hora en regiones de Occidente, Altiplano Central y el suroriente del país.

Estas condiciones podrían generar sensación térmica más fresca en áreas altas y reducción de visibilidad en sectores con lluvia o neblina.

En contraste, hacia el sur del territorio nacional persistirán condiciones cálidas, acompañadas de presencia de bruma, lo que mantendrá temperaturas elevadas en esas zonas pese a la influencia del sistema frontal.

El Insivumeh recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales, especialmente en regiones donde se prevé incremento de viento y precipitaciones.

Además, pidió tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones de visibilidad y variaciones térmicas durante el transcurso del día.

El monitoreo meteorológico continúa ante la evolución del frente frío número 12, cuyo impacto podría extenderse dependiendo de su desplazamiento y fortalecimiento en las próximas horas.