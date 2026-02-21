Monitoreo del Insivumeh protege comunidades vulnerables de Alta Verapaz

-

El Instituto meteorológico utiliza estaciones automáticas y drones para recopilar información científica.

El equipo técnico del Departamento de Investigación y Servicios Hídricos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), llevó a cabo un análisis hidrológico integral en el departamento de Alta Verapaz.

El trabajo incluye una evaluación técnica de campo y el sobrevuelo de un dron para la identificación de puntos estratégicos donde se busca la instalación de estaciones hidrológicas en las cuencas de los ríos Polochic e Icbolay.

Estas estaciones automáticas son clave para alimentar la red de monitoreo hidrológico, optimizar la generación de datos en tiempo real y mejorar los sistemas de alerta temprana ante posibles crecidas o inundaciones de ríos.

La recopilación de la información ayuda al fortalecimiento integral de la gestión del riesgo. (Foto: Insivumeh / Soy502)

Estas acciones forman parte del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales para la preparación, prevención y respuesta a eventos adversos de origen multiamenaza con enfoque en salvaguarda y protección en comunidades vulnerables de Alta Verapaz".

Dicho proyecto recibe fondos de TROCAIRE, que es una organización no gubernamental Internacional con sede en Irlanda, fundada en 1973 como la agencia oficial de desarrollo de la Iglesia Católica Irlandesa.

Es así como Insivumeh trabaja para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo, la generación de información científica confiable y el acompañamiento técnico a las comunidades vulnerables.

De esta forma se contribuye a la reducción del impacto de fenómenos hidrometeorológicos que pueden afectar a distintas comunidades de Alta Verapaz.