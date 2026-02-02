¡Frentes fríos! Los albergues habilitados por las bajas temperaturas

-

Son 12 los albergues que se mantienen disponibles en el territorio nacional ante el descenso de temperaturas.

A Guatemala ha ingresado el frente frío número 11 de la temporada y aún faltan entre dos y cuatro más, según han señalado los expertos meteorológicos, por lo que algunos guatemaltecos se han visto afectados.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) continúa brindando atención gratuita en los albergues habilitados ante el descenso de temperaturas y la presencia de fuertes vientos en el territorio nacional.

Estos centros funcionan bajo un período operacional de 18:00 horas a 6:00 horas del día siguiente, según indicaron las autoridades.

Las ubicaciones

Hasta este lunes 2 de febrero, se encuentran activos 12 albergues, ubicados en los siguientes puntos del país:

Huehuetenango : Campo De La Feria Los Olivos en zona 4.

: Campo De La Feria Los Olivos en zona 4. Alta Verapaz : Biblioteca municipal en Barrio Bella Vista, San Pedro Carchá; Instituto Nacional de la Juventus Altaverapacense (INJAV), Cobán; instalaciones del Polideportivo Municipal, Tactic.

: Biblioteca municipal en Barrio Bella Vista, San Pedro Carchá; Instituto Nacional de la Juventus Altaverapacense (INJAV), Cobán; instalaciones del Polideportivo Municipal, Tactic. Totonicapán : Iglesia Jehova Makadesh en 8 Avenida Final, zona 4.

: Iglesia Jehova Makadesh en 8 Avenida Final, zona 4. Quetzaltenango : Casa de Restauración Agradecidos en 15 avenida 0-56, zona 1.

: Casa de Restauración Agradecidos en 15 avenida 0-56, zona 1. Guatemala : Salón El Gallito en 13 calle "A" 05-30 zona 3, barrio El Gallito; salón comunal Manuel Colom Argueta, zona 2.

: Salón El Gallito en 13 calle "A" 05-30 zona 3, barrio El Gallito; salón comunal Manuel Colom Argueta, zona 2. Chimaltenango : Salón Municipal, Tecpán; gimnasio municipal en San Martín Jilotepeque.

: Salón Municipal, Tecpán; gimnasio municipal en San Martín Jilotepeque. Baja Verapaz : Centro de Atención Integral para personas con Discapacidad (CAIPD), San Jerónimo.

: Centro de Atención Integral para personas con Discapacidad (CAIPD), San Jerónimo. Sacatepéquez: Salón comunal, aldea San Bartolomé Becerra, Antigua Guatemala.

Ubicaciones de los 12 albergues habilitados en el territorio guatemalteco. (Imagen: Conred)

En estos albergues se brinda alimentación, refugio, seguridad y kits de higiene, con el propósito de proporcionar alojamiento seguro, temporal y adecuado a las personas y familias que lo requieran, según la Conred.

Para garantizar la seguridad dentro de los centros, no se permite el ingreso de personas bajo los efectos de alcohol o estupefacientes. La Secretaría Ejecutiva de la Conred recomienda a la población abrigarse adecuadamente, mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales y, si conoce a alguna persona o familia que necesite ser trasladada a un albergue, comunicarse al número 119.