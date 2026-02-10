¡Frío intenso! El occidente del país amanece bajo escarcha

Las heladas continúan y varios departamentos del occidente han registrado temperaturas mínimas.
Las bajas temperaturas continúan en el territorio nacional, afectando cosechas y la salud de muchos guatemaltecos.
Varios departamentos del occidente han registrado temperaturas mínimas.
Xela amaneció bajo escarcha y con una temperatura de -3.4ºC.
Por su parte, Totonicapán y Sololá también han reportado fuertes heladas.
Más frentes fríos
Tres nuevos frentes fríos aún podrían ingresar al país en los próximos meses, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dos de los tres podrían continuar afectando al país significativamente.
De acuerdo a Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, la llegada de los mismos se prevén que sean dos en marzo y uno en abril, este último no será tan significativo, mencionó el profesional.
Asimismo, indicó que hasta la fecha han contabilizado 11 frentes fríos que afectan al país directamente desde el año pasado y que presuntamente terminaría entre marzo y abril del presente año.