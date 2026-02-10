Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La mañana estará cálida, pero el viento seguirá soplando este miércoles

  • Por Jessica González
10 de febrero de 2026, 14:19
El día estará soleado, pero por la noche bajará la temperatura. (Foto: Shutterstock)

El día estará soleado, pero por la noche bajará la temperatura. (Foto: Shutterstock)

Aún no guardes el abrigo, el frío continuará por la noche.

OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al fatal accidente ocurrido en zona 13 (video)

El sistema de alta presión comenzará a disminuir gradualmente durante este miércoles 11 de febrero.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica neblina en la región del Norte y Caribe.

El ambiente durante la mañana estará soleado y cálido, con pocas nubes del sur al centro del país, pero habrá viento ligero del norte.

Para la tarde se pronostican nublados parciales y por la noche se prevén lloviznas dispersas en Izabal.

En el resto del país habrá pocas nubes y un cielo despejado, sin embargo, el frío continuará durante toda la noche y madrugada. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar