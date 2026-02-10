La mañana estará cálida, pero el viento seguirá soplando este miércoles

Aún no guardes el abrigo, el frío continuará por la noche.
El sistema de alta presión comenzará a disminuir gradualmente durante este miércoles 11 de febrero.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica neblina en la región del Norte y Caribe.
El ambiente durante la mañana estará soleado y cálido, con pocas nubes del sur al centro del país, pero habrá viento ligero del norte.
Para la tarde se pronostican nublados parciales y por la noche se prevén lloviznas dispersas en Izabal.
En el resto del país habrá pocas nubes y un cielo despejado, sin embargo, el frío continuará durante toda la noche y madrugada.