Frío persistirá en el territorio nacional este lunes 9 de febrero

- Además, el viento del norte marcará el clima con sensación térmica baja. TE PUEDE INTERESAR: ¡Heladas! Quetzaltenango y Quiché registran temperaturas bajo cero El inicio de semana mantendrá temperaturas frías en gran parte del país. Para este lunes 9 de febrero, el frío continuará sintiéndose especialmente durante la noche y la madrugada, debido a la influencia de un sistema de alta presión que se mantiene sobre el territorio nacional. Desde las primeras horas del día, el panorama será variable. En regiones del norte se esperan nublados parciales a totales, mientras que en el resto del país predominarán los cielos más despejados con presencia de sol durante la mañana. Viento Se prevé que sople del norte con velocidades que podrían oscilar entre los 30 y 40 kilómetros por hora, generando una sensación térmica aún más fría en horas nocturnas y al amanecer. Hacia el mediodía, la nubosidad tenderá a disminuir de forma temporal dejando un ambiente más agradable en distintas regiones. Durante la noche volverá a sentirse el descenso de las temperaturas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502) Durante la tarde y la noche habrá pocas nubes alternando con nubosidad dispersa en la mayor parte del país, mientras que en zonas de Bocacosta mantendrá nublados parciales. Al caer la noche, el descenso de temperaturas volverá a sentirse, por lo que se recomienda abrigarse bien. (Imagen: Insivumeh)