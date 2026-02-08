Versión Impresa
¡Heladas! Quetzaltenango y Quiché registran temperaturas bajo cero

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 10:50
Bajas temperaturas convierten la humedad del aire en escarcha. (Foto: redes sociales)

Desde principios del año, el país empezó a registrar un frío intenso.

El clima frío continúa permeando el territorio nacional; la sensación térmica en los últimos días ha estado muy baja, con temperaturas que en algunas regiones han alcanzado niveles bajo cero.

En redes sociales han circulado fotografías de las estructuras de los vehículos llenos de escarcha. En los departamentos de Quetzaltenango y Quiché las temperaturas están por debajo de los cero grados.

La grama amaneció cubierta de escarcha debido al frío intenso. (Foto: redes sociales)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha instalado albergues temporales, que están habilitados para recibir personas desde 18:00 horas, en: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Jalapa, Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Quetzaltenango, Quiché y en la Ciudad de Guatemala.

Además, recomiendan abrigarse bien, especialmente a niños y adultos mayores, para prevenir afectaciones por las bajas temperaturas. Y reportar cualquier emergencia a los números de las autoridades.

