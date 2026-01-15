¡Con frío y viento! Así amanecerá este viernes 16 de enero

¡Abrígate bien! El viento y las bajas temperaturas continuarán en el país.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé frío para el amanecer de este viernes 16 de enero.
Habrá nublados en regiones del Norte y Caribe, con posibles lloviznas.
El viento soplará fuerte en la capital, Valles de Oriente y Occidente.
Por la tarde se esperan nublados en zonas del Norte, suroccidente y Bocacosta. Sin descartar heladas meteorológicas en el Occidente del país.
Autoridades recomiendan abrigarse bien durante la noche y madrugada, pues se verá una baja en la temperatura.