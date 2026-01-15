Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Con frío y viento! Así amanecerá este viernes 16 de enero

  • Por Jessica González
15 de enero de 2026, 15:46
El viento soplará con fuerza durante el día. (Foto: Shutterstock)

El viento soplará con fuerza durante el día. (Foto: Shutterstock)

¡Abrígate bien! El viento y las bajas temperaturas continuarán en el país. 

OTRAS NOTICIAS: Las estrategias que buscan mejorar el tránsito en la ciudad

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé frío para el amanecer de este viernes 16 de enero. 

Habrá nublados en regiones del Norte y Caribe, con posibles lloviznas. 

El viento soplará fuerte en la capital, Valles de Oriente y Occidente.

Por la tarde se esperan nublados en zonas del Norte, suroccidente y Bocacosta. Sin descartar heladas meteorológicas en el Occidente del país. 

Autoridades recomiendan abrigarse bien durante la noche y madrugada, pues se verá una baja en la temperatura.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar