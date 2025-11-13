Versión Impresa
¡Abrígate! El frío y el viento fuerte seguirán este jueves 13 de noviembre

  • Por Jessica González
12 de noviembre de 2025, 18:11
Las bajas temperaturas continuarán en el país. (Foto: Shutterstock)

Las bajas temperaturas continuarán en el país. (Foto: Shutterstock)

El Insivumeh alerta sobre un notable descenso de temperatura en Guatemala. Además, se esperan nublados persistentes, viento fuerte y lluvias dispersas en la tarde y noche en varios sectores del país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un descenso de la temperatura durante el amanecer de este jueves 13 de noviembre, sobre todo en Occidente, lugares elevados de Altiplano Central y Quiché.

Además, habrá nublados con posibles lloviznas en Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe.

El viento soplará fuerte en la ciudad capital y en algunos lugares de Valles de Oriente y Occidente.

Por la tarde y noche se esperan nublados persistentes y posibles lluvias en varios sectores del país.

