¡Abrígate! El frío y el viento fuerte seguirán este jueves 13 de noviembre

El Insivumeh alerta sobre un notable descenso de temperatura en Guatemala. Además, se esperan nublados persistentes, viento fuerte y lluvias dispersas en la tarde y noche en varios sectores del país.
OTRAS NOTICIAS: Vive la magia navideña en el tren iluminado del Museo del Ferrocarril
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un descenso de la temperatura durante el amanecer de este jueves 13 de noviembre, sobre todo en Occidente, lugares elevados de Altiplano Central y Quiché.
Además, habrá nublados con posibles lloviznas en Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe.
El viento soplará fuerte en la ciudad capital y en algunos lugares de Valles de Oriente y Occidente.
Por la tarde y noche se esperan nublados persistentes y posibles lluvias en varios sectores del país.