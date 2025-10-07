"Fuera todos": así ocurrió el segundo derrumbe en el km. 24 (video)

El nuevo desprendimiento de tierra en el lugar quedó grabado.
EN CONTEXTO: El otro vehículo soterrado en derrumbe de carretera a El Salvador
El equipo que labora en el kilómetro 24, lugar donde ocurrió un derrumbe la madrugada del lunes 6 de octubre, estuvo en riesgo luego de que un nuevo desprendimiento de tierra se diera esta mañana.
Mientras todos trabajaban removiendo el lodo y despejando el área un enorme volcán de tierra se vino al suelo.
En ese momento, todos comenzaron a correr con desesperación y a alertar al resto del equipo.
"Fuera todos" y "Corran", decían.
Algunos fueron alcanzados por la tierra, pero lograron ponerse a salvo.
Mira aquí el video:
Socorristas y autoridades siguen trabajando para terminar de retirar el lodo que hay en el lugar, así como encontrar al guardia desaparecido tras el derrumbe.
Se espera que los trabajos se prolonguen hasta la tarde o noche, dependiendo de las condiciones climáticas y del avance en la remoción del material.