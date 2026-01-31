Fuerte accidente se registra en Las Charcas, zona 11

El accidente está provocando congestionamiento en la salida de San Cristóbal hacia el Periférico.
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana de sábado 31 enero en la Las Charcas, zona 11
Un auto terminó embestido poco después del paso a desnivel de la salida de San Cristóbal, dejando un poste y un cable tirados sobre el asfalto.
El incidente ha provocado congestionamiento en la salida de ciudad de San Cristóbal hacia Las Charcas, zona 11, rumbo al Periférico.
Socorristas ya están en el lugar. Hasta ahora se desconoce el estado del conductor.