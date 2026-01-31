Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fuerte accidente se registra en Las Charcas, zona 11

  • Por Jessica González
31 de enero de 2026, 07:03
El accidente complica la salida de Mixco hacia zona 11. (Foto: redes sociales)

El accidente complica la salida de Mixco hacia zona 11. (Foto: redes sociales)

El accidente está provocando congestionamiento en la salida de San Cristóbal hacia el Periférico.

OTRAS NOTICIAS: Intentó escapar de la PNC pero terminó sin vida

Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana de sábado 31 enero en la Las Charcas, zona 11

Un auto terminó embestido poco después del paso a desnivel de la salida de San Cristóbal, dejando un poste y un cable tirados sobre el asfalto. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

El incidente ha provocado congestionamiento en la salida de ciudad de San Cristóbal hacia Las Charcas, zona 11, rumbo al Periférico.

Socorristas ya están en el lugar. Hasta ahora se desconoce el estado del conductor.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar