Intentó escapar de la PNC pero terminó sin vida

La víctima debía comparecer ante una audiencia pero en su intento de escapar, falleció.

Un hombre falleció luego de intentar escapar de la policía mientras era trasladado a comparecer a una audiencia judicial en Huehuetenango.

Se trata de Danilo Enrique Ríos López, de 30 años, quien estaba detenido por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física y tenía programada una audiencia en el Tribunal de Femicidio, ubicado en la 7a. calle 4-37, zona 1 de la cabecera.

Según información oficial, mientras era ingresado al juzgado bajo custodia de agentes del Sistema Penitenciario proveniente de la Granja Cantel, en Quetzaltenango, el detenido logró quitarse los grilletes y darse a la fuga.

(Foto: PNC)

Durante la persecución, al llegar al puente de ingreso a la colonia Panamá, zona 2 de Huehuetenango, se lanzó desde una altura aproximada de 15 metros, con el fin de escapar, pero acabó muerto.

Investigan el caso

Vecinos que transitaban por el lugar observaron el cuerpo en el río y alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al sitio para brindar asistencia.

Al evaluarlo confirmaron que el sujeto ya había fallecido por lo que utilizaron equipo especial para recuperar el cuerpo y posteriormente trasladarlo a la morgue del Inacif.

Según información preliminar, la víctima presentaba heridas de arma de fuego, por lo que el caso está bajo investigación.