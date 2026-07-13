Precaución: fuerte colisión afecta el tránsito en carretera a El Salvador

En el lugar quedó un automóvil con serios daños materiales tras sufrir un accidente de tránsito.
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Una fuerte colisión ocurrió la mañana de este lunes 13 de julio en el kilómetro 15.5 de carretera a El Salvador con dirección a oriente.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula indicó que, en el lugar ha quedado aceite derramado sobre la cinta asfáltica luego de que un automóvil sufriera un accidente por causas que se desconocen.
Esto ha provocado tránsito lento, mientras se está a la espera de que el vehículo involucrado pueda ser retirado luego de sufrir serios daños materiales.
De momento ha quedado uno de los carriles obstaculizados, por lo que se recomienda conducir con precaución.