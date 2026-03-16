Fuerte colisión provoca tránsito lento en ruta al Pacífico

#Provial atiende hecho de tránsito en el km. 20 de la ruta CA-9 Sur, Villa Nueva, Guatemala.



Carril izquierdo al sur obstruido.

Solo daños materiales.

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