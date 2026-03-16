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Fuerte colisión provoca tránsito lento en ruta al Pacífico

  • Por Geber Osorio
16 de marzo de 2026, 16:43
Un automóvil obstruye un carril tras sufrir serios daños materiales. (Foto: PMT de Villa Nueva)

Un automóvil obstruye un carril tras sufrir serios daños materiales. (Foto: PMT de Villa Nueva)

En el lugar quedó un automóvil que sufrió daños serios. 

OTRAS NOTICIAS: Tránsito lento: mortal accidente provoca congestionamiento en zona 17

Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 16 de marzo en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.

En la colisión se vio involucrado un tráiler y un automóvil, el cual quedó con serios daños materiales sobre el carril izquierdo con dirección al sur.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) atiende el hecho de tránsito en conjunto con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad y conducir con precaución en el sector. No se reportaron personas heridas. 

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