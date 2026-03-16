Fuerte colisión provoca tránsito lento en ruta al Pacífico

En el lugar quedó un automóvil que sufrió daños serios.
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Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 16 de marzo en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.
En la colisión se vio involucrado un tráiler y un automóvil, el cual quedó con serios daños materiales sobre el carril izquierdo con dirección al sur.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) atiende el hecho de tránsito en conjunto con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio.
Las autoridades recomiendan reducir la velocidad y conducir con precaución en el sector. No se reportaron personas heridas.