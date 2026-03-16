Tránsito lento: mortal accidente provoca congestionamiento en zona 17

Murió guardia de seguridad.



Cayó en pavimento, desde camión en movimiento. Inicia cierre vehicular en 2 calle 10 avenida zona 17.



Afecta calzada La Paz, bulevar Austriaco, puente Cuatro Caminos. MP ya fue coordinado. #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT… pic.twitter.com/dwFSoy9jlY