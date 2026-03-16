Tránsito lento: mortal accidente provoca congestionamiento en zona 17

Un guardia de seguridad falleció tras sufrir un accidente en calzada La Paz.
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Un guardia de seguridad privada cayó de un camión repartidor que circulaba en la 2 calle y 10a. avenida, en la calzada La Paz, zona 17.
El accidente provocó que esta persona falleciera sobre la cinta asfáltica, por lo que se ha hecho el cierre vehicular en el sector.
Este incidente afecta el tránsito en calzada La Paz, bulevar Austriaco, bulevar Lourdes y puente Cuatro Caminos, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
El Ministerio Público (MP) ya fue coordinado para que se realicen las diligencias de ley correspondientes.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) regulan la circulación vehicular en el sector.