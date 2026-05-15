Fuertes imágenes: atacan a tiros a un hombre dentro de una panadería (video)

La cámara del local captó el momento del crimen.
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Un hombre murió en un ataque armado ocurrido en una panadería en el kilómetro 191 de la ruta departamental Reu-06, a inmediaciones de la aldea La Libertad, Retalhuleu.
La víctima fue identificada como Héctor Francisco Cifuentes Juárez, de 46 años, residente en aldea Granados.
Según las autoridades, Cifuentes llegó en su auto, el cual estacionó afuera del negocio, cuando un hombre armado se acercó y le disparó en varias ocasiones.
El ataque quedó grabado en las cámaras de seguridad de la panadería.
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Socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar pero determinaron que la víctima ya había fallecido.
El Ministerio Público llevó a cabo el procesamiento de la escena y recolectó indicios para fortalecer la investigación y determinar las causas del crimen.