Fuertes lluvias provocan inundaciones en Retalhuleu (video)

Una persona fue arrastrada por la corriente y varias más quedaron atrapadas dentro de vehículos.

La tarde de este 12 de octubre se registraron intensas lluvias en Retalhuleu, lo que provocó que un río se desbordara y provocara inundaciones en varios puntos.

Lo ocurrido quedó evidenciado en videos compartidos por usuarios de redes sociales. Las imágenes muestran que un vehículo quedó atrapado en la inundación en San Sebastián.

El material audiovisual da cuenta que el vehículo quedó varado en medio de la calle que estaba completamente llena de agua, mientras otro picop intenta cruzar, pero también termina atrapado.

RÍO SE DESBORDA EN RETALHULEU



Las fuertes lluvias provocaron que un río se desbordara en Retalhuleu, provocando múltiples inundaciones en San Sebastián y sectores aledaños.



Los tripulantes del segundo vehículo tuvieron que ser rescatados por cuerpos de socorro, según se observa en otro video.

Lo arrastra correntada

En otro material audiovisual se observa el momento en que un hombre que camina entre el agua es arrastrado por la corriente, mientras vecinos intentan atraparlo.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona y si fue localizado momentos después. Estas son las imágenes.





Captan el momento que una persona de la tercera edad es arrastrada por las correntadas en San Sebastián, Retalhuleu



Lamentable aún no ha sido localizado.

Rescate

Mientras tanto, la Cruz Roja Guatemalteca indicó que realizaron la evacuación de una persona, quien quedó atrapada dentro de un vehículo en la zona 2 de Retalhuleu.