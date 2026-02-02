Fuertes vientos desploman el techo de una vivienda en Escuintla (Video)

El techo de la vivienda se desprendió de un segundo piso.
Un incidente sucedió en la zona 2 de Escuintla debido a las fuertes ráfagas de viento que se han registrado a nivel nacional en los últimos días.
El pasado domingo se desprendió de sus bases el techo de una vivienda ubicada en 2da calle, zona 2 de Palín, Escuintla.
El lugar fue acordonado para resguardar a los vecinos del lugar. Asimismo, este hecho dejó daños en la estructura de la vivienda y en el tendido eléctrico por lo que autoridades coordinaron para reestablecer la energía eléctrica.
Varios videos fueron compartidos en redes sociales donde se observa que la estructura metálica de láminas colgaba en el aire entre los cables eléctricos.
Asimismo en este video se puede observa cuando la estructura por fin se desploma.