Hombre buscado por EEUU es hallado sin vida en Guatemala

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El hombre era buscado por la justicia norteamericana desde el fallecimiento de una mujer en un hecho vial en agosto de 2016.

Casi diez años después, autoridades del estado de Washington lograron cerrar la búsqueda de un ciudadano guatemalteco que figuraba entre sus fugitivos más buscados. Sin embargo, el caso no concluyó con una captura, sino con la muerte del sospechoso.

La Patrulla Estatal de Washington (WSP) informó que dio con e paradero de Luciano Ailón García, quien era buscado desde 2016, mediante años de investigación, seguimiento de pistas electrónicas y redes sociales. No obstante, al rastrear su paradero en Guatemala, las autoridades verificaron con instituciones locales que había muerto.

La agencia no divulgó la fecha ni la causa de su fallecimiento, pero sí indicó que retiraron su nombre de la lista de los más buscados y notificaron a los familiares de una de las víctimas del caso.

Las autoridades en Washington confirmaron que Luciano Ailón García falleció en su país natal, pero no brindaron detalles al respecto. (Foto: WSP)

Accidente vehicular

Ailón era requerido por homicidio vehicular, atropello con fuga y agresión vehicular por un percance de tránsito ocurrido el 28 de agosto de 2016 en el condado de Whatcom.

Según la investigación, conducía un vehículo a velocidad extremadamente alta cuando no logró tomar una curva en Pole Road. El vehículo salió de la carretera, recorrió unos 24 metros por el aire y terminó en un campo de frambuesas.

Como consecuencia del impacto, la pasajera Georgianna James murió en el lugar tras salir expulsada del auto, mientras otra persona sufrió fracturas en las costillas. Las autoridades indicaron que el guatemalteco abandonó la escena sin auxiliar a los heridos.

En 2017 se emitió una orden de captura sin derecho a fianza, pero el guatemalteco permaneció prófugo hasta que se confirmó su muerte.

Según la WSP, el guatemalteco huyó de la escena tras el percance y no brindó ayuda a las víctimas. (Foto: WSP)

*Con información de WSP y King 5