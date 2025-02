Pueden multarte: la función que debes activar al utilizar carriles reversibles

-

Se trata de una función que conductores deben activar al pasar por carriles reversibles, sin importar la hora.

En la ciudad, se habilitan diariamente 47 carriles reversibles con el objetivo de agilizar la movilidad vehicular.

De estos, 26 operan en la mañana y 21 en la tarde, facilitando el flujo del tráfico en horas pico, indica Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Conductores que transiten por ellos deben cumplir con una serie de acciones para hacerlo correctamente y evitar multas.

Foto: Wilder López/Soy502

De acuerdo con la Ley de Tránsito, un carril reversible está destinado a la circulación en ambos sentidos o en uno solo, temporal o reversible. Por ello, su nombre.

Activa esta función

Montejo explica a Soy502 que, al momento de transitar por un carril reversible, conductores deben habilitar su sistema de luces, sin importar si es de día o de noche.

Foto: Computerhoy

Añade que detenerse dentro de reversible puede hacerse solo por desperfectos mecánicos, de lo contrario debe ser retirado de ese espacio temporal.

La autoridad recalca que a conductores que se detienen para salir del reversible, afectando la movilidad de los demás, se les impone una multa de Q500.

Los reversibles buscan agilizar el tránsito en zonas específicas. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Los vehículos solo tienen un ingreso y un egreso, no se puede en los intermedios; en los carril reversibles no hay doble fila, no debe haber", añade.

En el caso de motocicletas, Montejo señala que pueden utilizar los carriles reversibles respetando la velocidad, el carril y en general las normas establecidas.

"Tienen prohibido rebasar, salirse el espacio habilitado y no deben salirse en el intermedio", concluye el jefe de Comunicación.

(Foto: Rocmotos)

Faltas frecuentes en reversibles

Montejo menciona que entre las acciones imprudentes que más cometen conductores al transitar por reversibles, se encuentran:

Conducir a excesiva velocidad

No habilitar el sistema de luces

Cruzar en la mitad del trayecto

Motoristas no respetan la fila

Rebasan en movimiento

Ingresan en doble o triple fila perjudicando a quienes sí respetan

Para evitar inconvenientes entre conductores que utilicen carriles reversibles en su rutina diaria, la autoridad de tránsito recomienda seguir una serie de indicaciones:

No sobrepasar los 40 km/h

No salirse en intermedios de un carril reversible

No lo pueden utiliza los buses o tráiler, a menos que la autoridad lo permita por emergencia o urgencia

Utilizar las luces del vehículo para hacerse notar, con excepción de neblineras que afecten a usuarios de vías contrarias