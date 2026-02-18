Fiestas VIP del Barrio 18: funcionarios del Sistema Penitenciario ligados a proceso

-

Dos funcionarios del Sistema Penitenciario quedaron ligados a proceso penal señalados de permitir fiestas VIP para el Barrio 18 en una cárcel de máxima seguridad.

EN CONTEXTO: Capturan a director de cárcel Fraijanes II por permitir fiestas VIP para el Barrio 18

Fausto Neftalí C. y Wuarnes Edgardo H, funcionarios del Sistema Penitenciario (SP), quedaron ligados a proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía contra el delito de Extorsión del Ministerio Público, cuando estos se desempeñaban como director y alcaide de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, permitieron fiestas VIP para integrantes de el Barrio 18, principalmente para su líder, Aldo Duppie Ochoa, alias "El Lobo".

El juzgado de Mayor Riesgo "A", determinó que hay indicios suficientes en contra de los sindicados, por lo que también, los envió a prisión preventiva, mientras termina la investigación.

La Fiscalía deberá entregar el acto conclusivo el próximo 15 de mayo; la audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 2 y 3 de junio.

Las fiestas VIP

El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que los investigadores no han revelado mayores detalles de la acusación.

Sin embargo, se ha establecido que se realizaron al menos dos celebraciones dentro de la cárcel en febrero de 2024 y febrero de 2025.

En esas ocasiones, el director y alcaide de la cárcel permitieron el ingreso de alimentos, visitas en horarios inhábiles y hasta mariachis, además de otros privilegios, según se lee en la acusación.

Estas fiestas eran parte de los privilegios que gozaban integrantes del Barrio 18, explicó el MP.

"El Lobo" fue trasladado de Fraijanes II en julio de 2025 hacia la cárcel Renovación I, en donde continúa aislado.