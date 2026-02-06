Capturan a director de cárcel Fraijanes II por permitir fiestas VIP para el Barrio 18

Dos funcionarios del Sistema Penitenciario que estuvieron a cargo de la cárcel Fraijanes II fueron capturados por permitir privilegios y fiestas VIP al Barrio 18.
Te interesa: Pandilleros del Barrio 18 quedan ligados a proceso por ataque a PNC
El Ministerio Público confirmó la captura de Fausto Neftalí C. y Wuarnes Edgardo H, funcionarios del Sistema Penitenciario (SP).
Según la investigación de la Fiscalía contra el delito de Extorsión, estos incumplieron sus funciones cuando eran director y alcaide de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.
"Ellos, como funcionarios de la Cárcel de Máxima Seguridad para Hombres Fraijanes II, autorizaron dos celebraciones dentro del centro carcelario", dijo el MP.
De acuerdo con lo informado, en las dos celebraciones realizadas por integrantes del Barrio 18, entre 2024 y 2025, el director y alcaide de la cárcel permitieron el ingreso de alimentos, mariachis, visitas en horarios inhábiles y otros privilegios.
Estas fiestas VIP, beneficiaron al máximo líder, Aldo Duppie Ocho, "El Lobo", cuando aún permanecía recluido en Fraijanes II.
Los dos capturados ya no estaban en funciones en Fraijanes II, ahora estaban a cargo del Centro de Detención Especial Mariscal Zavala.