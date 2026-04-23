Fundación Bi impulsa la transformación digital de emprendedores guatemaltecos

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Fundación Bi anunció una alianza estratégica con la plataforma de comercio electrónico Pacifiko.com, con el firme propósito de fortalecer las capacidades digitales de los emprendedores, también de las las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del país.

A través de este esfuerzo conjunto, los emprendedores accederán a canales de venta en línea, programas de capacitación especializada en e-commerce, herramientas de transformación digital y una mayor visibilidad para sus productos.

Estos componentes permiten que los negocios locales se integren a un ecosistema de consumo digital moderno, impulsando su escalabilidad y competitividad.

Facilitando la incorporación de las MIPYMES al sector formal del comercio electrónico y ampliando de manera significativa sus oportunidades de crecimiento en el mercado actual.

“ La digitalización ya no es una opción, es una necesidad. Esta alianza abre la puerta para que más emprendedores guatemaltecos crezcan, se formalicen y accedan a nuevos mercados ” María José Paiz , gerente geneal de Fundación Bi.

La alianza combina la experiencia de Fundación Bi en el acompañamiento a emprendedores con la infraestructura tecnológica de Pacifiko.com.

En el marco del Mes del Emprendimiento, celebrado en abril, esta colaboración busca cerrar las brechas digitales que limitan el avance de muchos negocios, promoviendo la formalización y conectando la oferta de productos locales con una demanda digital que crece constantemente.

Con ello, se busca provocar un impacto positivo en la economía familiar y en el desarrollo de las comunidades donde estos emprendimientos operan.

Los emprendedores interesados en participar pueden integrarse a través de las convocatorias abiertas dentro de los programas vigentes de Fundación Bi, participando en los procesos de capacitación y selección que permiten la vinculación directa con la plataforma de Pacifiko.com.