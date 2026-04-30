Fundación Bi presenta “Emprender, Innovar y Crecer”

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Fundación Bi celebró el cierre del Mes del Emprendimiento con el Summit 2026: "Emprender, Innovar y Crecer", al cual asistieron emprendedores, quienes obtuvieron herramientas para hacer crecer sus negocios.

El Summit contó con la participación de Raúl Cardo, referente internacional de la creatividad y cofundador de la Academia Mexicana de Creatividad, quien inspiró a los asistentes a utilizar la creatividad como motor para la diferenciación y competitividad en el mercado actual.

Luego se llevó a cabo un panel con María Cristina Quiñónez, CEO de Vedanta Center; Carlos Bustamante, líder de Auditoría y Assurance; y María José Paiz, gerente general de Fundación Bi.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Abril fue de trabajo, aprendizaje y conexión en Fundación Bi, realizando 45 actividades, impactando a más de 1 mil 400 emprendedores, siendo una oportunidad para descentralizar el conocimiento y llevando herramientas a diversos puntos del país.

Se realizaron jornadas en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán, Antigua Guatemala y Carchá, impulsando el desarrollo en las comunidades locales.

Fundación Bi llevó talleres especializados y capacitaciones técnicas que fortalecieron modelos de negocio, capacidades de gestión, se fomentaron también espacios de networking, permitiendo la creación de alianzas estratégicas entre emprendedores, mentores e inversionistas.

Con estas acciones Fundación Bi continúa facilitando el acceso a servicios financieros y conocimientos clave, fortaleciendo así el talento del emprendedor guatemalteco.

“ Queremos que los emprendedores tengan a Fundación Bi como un aliado para hacer crecer sus negocios, haciéndoles la invitación a conocer el Centro de Innovación y Emprendimiento en Quo, zona 4 ” María José Paiz , gerente general de Fundación Bi.

Dentro del Centro de Innovación y Emprendimiento, Fundación Bi pone a disposición sus espacios coworking, salas de reuniones, laboratorios especializados y diversas capacitaciones para ayudar a los emprendedores a convertir sus "startups" en negocios sostenibles.