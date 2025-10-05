Fundación Clooney entrega premio Albies a José Rubén Zamora

-

El periodista guatemalteco fue galardonado por su defensa de la libertad de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara Penal anula condena impuesta a José Rubén Zamora

José Rubén Zamora fue reconocido con el Premio Albies que otorga la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ), por su labor en favor de la libertad de prensa.

El galardón fue entregado en Londres durante una ceremonia en el Museo de Historia Natural, donde su hijo, José Carlos Zamora, recibió el reconocimiento en su nombre.

La actriz Meryl Streep fue la encargada de entregar el premio, en un acto presidido por George y Amal Clooney, fundadores de la CFJ.

Durante la ceremonia, George Clooney mostró una silla vacía en alusión a la ausencia del periodista, quien cumple más de tres años en prisión preventiva.

Meryl Streep, actriz. (Foto: AFP)

La CFJ destacó que el caso de Zamora simboliza los desafíos que enfrentan los periodistas en contextos donde la independencia judicial está en riesgo.

Today, Guatemala’s Supreme Court hears the appeal of imprisoned journalist José Rubén Zamora.



It’s been 3+ years since his arrest—and 2+ years since a trial our #TrialWatch Expert graded an “F.”



https://t.co/s61J9sguBy pic.twitter.com/AvETFX6obQ — Clooney Foundation for Justice (@ClooneyFDN) September 23, 2025

LEE TAMBIÉN: Marcha por la libertad de José Rubén Zamora recorre el Centro Histórico

José Rubén Zamora fue acusado por el Ministerio Público (MP) de lavado de dinero. Por su parte la CFJ ha denunciado la prolongación injustificada de su detención, mientras el MP ha permitido la liberación de exfuncionarios señalados por corrupción en gobiernos anteriores.

(Foto: Archivo/Soy502)

Según los registros este es el tercer reconocimiento internacional que recibe desde su detención en 2022.

Anteriormente, la Fundación Gabo y la Casa América Catalunya lo distinguieron con el Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión en Iberoamérica.

La CFJ reiteró su compromiso de acompañar casos en los que se vulnera la libertad de prensa y de continuar impulsando los Premios Albies, instaurados en 2022 para reconocer a quienes enfrentan injusticias en distintas partes del mundo.