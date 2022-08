Fundación Contra el Terrorismo seguirá como querellante contra exjefa de FECI Xela

En el juicio en contra de Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, el juez decidió que la Fundación Contra el Terrorismo continúe como querellante.

El juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Sergio Mena, resolvió que la Fundación Contra el Terrorismo y el abogado Omar Barrios continúen como querellantes en el proceso en contra de Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango.

La defensa de Laparra solicitó al juez Mena que la fundación y el abogado fueran separados del proceso por considerar que no tienen relación ni interés en el mismo.

"Omar Barrios no tiene que estar en el proceso porque no se le causó agravio alguno, no tiene ningún agravio, no se le menciona en ninguna actuación del proceso y solo está porque quiere hacer bulto, con la Fundación contra el Terrorismo, en la escritura constitutiva señala que esta organización va a actuar en temas de militares, entonces nosotros decimos, dentro de qué figura puede encuadrarse que Virginia tenga algo que ver con militares", dijo la abogada defensora.

El caso contra Laparra

Laparra fue capturada en febrero de 2022, por una denuncia del juez de mayor riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, quien acusó a la fiscal de haberlo culpado injustamente de filtrar información.

El caso contra Laparra se desestimó en 2018, pero al Fiscal General, Consuelo Porras, reactivó lo reactivó.

Actualmente enfrenta juicio por el delito de abuso de autoridad y guarda prisión preventiva.

"No voy a dar ninguna declaración porque cualquier cosa que digo, no por ustedes sino por los querellantes, se malinterpreta o le ponen o le quitan palabras a lo que digo, esa ha sido uno de los motivos por los que sigo en prisión preventiva", dijo Virginia Laparra al salir de la audiencia.