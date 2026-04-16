La fundación Moore celebrará la tercera edición del torneo de golf invitacional

Uno de los torneos más prominentes del país se realizará el viernes 8 de mayo en el mítico Guatemala Country Club, donde más de medio centenar de participantes le darán vida al tercer torneo de golf, en beneficio del centro Moore, ubicado en la zona 1 de la ciudad.
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El centro Moore, es lleva 15 años beneficiando a los niños guatemaltecos. El centro es un hospital pediátrico gratuito, que a través de médicos de Estados Unidos realiza cirugías de especialidades como: labio y paladar hendido, otorrinolaringología, urología, oftalmología, ortodoncia, cirugía plástica, dental, cirugía de mano y brazo, y microcirugía.
El hospital funciona en el país desde el año 2011, y este año alcanzarán las 11 mil operaciones gratuitas, además, es una institución que inculca la palabra de Dios, entre los niños y familias que acuden al centro hospitalario.
"Este año alcanzamos una nueva meta: celebramos 11,000 cirugías. También tuvimos el privilegio de compartir el evangelio con más de 3,000 personas y entregamos 378 biblias sembrando esperanza y fe en miles de familias guatemaltecas. Sin embargo, lo que permanece en mi corazón no son las cifras, sino las historias que transformamos", comentó Carolina Guillén, Gerente de Recaudación de Fondos.
El torneo es invitacional se jugará en la modalidad, Best Ball (La modalidad Best Ball (consiste en equipos de dos personas donde cada jugador del equipo juega su propia bola de golf durante toda la ronda). Después de cada hoyo, el jugador con la puntuación más baja (o mejor bola), del equipo de dos personas sirve como puntuación del equipo. La puntuación del jugador con la puntuación más alta se descarta para ese hoyo en particular.
Se premiarán los primeros tres lugares, así como closest to the pin, longest drive, straighest drive, además del hold in one.