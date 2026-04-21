¡Escándalo en Italia! Futbolistas implicados con una red de prostitución

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Varios jugadores fueron señalados de ser "clientes" de una red de prostitución de lujo en Milán.

La Guardia di Finanza (Policía Financiera) de Milán desmanteló una organización criminal que operaba en el corazón de Milán, utilizando una empresa de promoción de eventos como fachada.

El caso salpica a varios jugadores de la Serie A, quienes han sido señalados de ser clientes de esta lujosa red de prostitución.

"La Gazzetta" asegura que el grupo ofrecía a una clientela selecta paquetes con "todo incluido", que abarcaban desde salidas nocturnas a los clubes más exclusivos hasta servicios sexuales en hoteles de lujo.

"El acceso a estos servicios exigía precios exorbitantes, de miles de euros, lo que permitía a los sospechosos acumular ganancias ilícitas, ahora incautadas", afirma el diario Mundo Deportivo.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC — Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026

La investigación

Según ha desvelado "La Gazzetta", alrededor de 50 futbolistas del campeonato de fútbol italiano estarían involucrados al haber sido clientes de esta sociedad.

Un piloto de la Fórmula 1 también está involucrado.

Además, la agencia reclutaba no solo a "escorts" profesionales, también a mujeres jóvenes atraídas por eventos sociales, aprovechando las redes de relaciones públicas de los clubes nocturnos.

Hasta ahora hay cuatro detenidos, quienes se presume son los líderes de la organización.

Con información de La Gazzetta