"Están estafando a la gente en mi nombre" la alerta de Gaby Asturias

"Están estafando gente y están utilizando mi nombre", alertó Gaby Asturias en un video, donde explica que personas sin escrúpulos están pidiendo dinero en efectivo, haciéndose pasar por ella.

A través de un clip, la conductora, generadora de contenido y modelo advirtió de estafas que han cometido a sus seguidores con cuentas falsas y a través de WhatsApp y Telegram.

"Quise hacer este video, porque en dos ocasiones dos de mis seguidores me escribieron para decirme que los habían estafado en Telegram y hoy un amigo me mandó esta captura de pantalla que es el mensaje que anda circulando", afirmó.

"Por favor, no se dejen engañar. Yo no le pago a ninguna persona ni agencia para que maneje mis redes y mucho menos para likes ni seguidores. Este mensaje está circulando en Telegram y hay un par de personas que me han hecho saber que cayeron en estafa", contó.

¿Cómo trabajan los estafadores?

Según explicó Asturias, las personas primero hacen un depósito monetario a quienes desean estafar, después piden seguir una serie de instrucciones, para luego pedir dinero a quienes caen en la trampa.

"Aclaro también que no me hago responsable de que caigan en un juego de estos, ya que si yo no lo he dicho en mis redes, con mis propias palabras, es porque es totalmente falso. Gracias, compartan este video para que no sigan haciendo este tipo de estafas", informó.

"Aclaro de una vez que no pertenezco a ningún grupo de Telegram, a ninguno de WhatsApp donde pido que me sigan. La gente que le da like a mis publicaciones es gente que me conoce. No caigan en estos juegos y mentiras. En ocasiones le hacen montajes a mis fotos y las están vendiendo en Telegram", explicó.

Si les llega un mensaje así, es la forma en la que empiezan a robarles su dinero... se me hace demasiado injusto", contó.

MIRA EL VIDEO: