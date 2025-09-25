Gaby Moreno es captada en Sololá en especial evento

Gaby Moreno fue vista en Sololá en un evento muy especial con la niñez de la localidad.
La cantautora guatemalteca residente en Estados Unidos es Embajadora de Buena Voluntad de Unicef Guatemala y al parecer realiza un encuentro en el país.
¿A qué vino Gaby?
Moreno compartió con las niñas y los niños de San Pedro La Laguna, Sololá, que participan en el programa "Juego Limpio", programa es impulsado por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En la convivencia participó en los entrenamientos y fue testigo de cómo el fútbol puede convertirse en un instrumento educativo para promover el respeto, la inclusión, el trabajo en equipo y el liderazgo.
