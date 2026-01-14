Gaby Moreno a la conquista de Broadway como "Perséfone"

-

Gaby Moreno participará en el musical "Hadestown", en el prestigioso distrito teatral en Broadway, Nueva York, como "Perséfone".

La cantautora guatemalteca ingresa al mundo del teatro mundial con este importante papel, en uno de los centros más importante de esta disciplina artística en el mundo.

Foto: The Broadway collection.

Hadestown es un aclamado show de Broadway que re imagina el mito griego de Orfeo y Eurídice, en un entorno post-apocalíptico, inspirado en Nueva Orleans, fusionando folk, blues y jazz, para contar una historia atemporal sobre el amor, la pérdida, el poder y la esperanza, entrelazando las historias de las dos parejas eternas, los jóvenes amantes Orfeo y Eurídice, y la pareja más madura y complicada, Hades y Perséfone.

Foto: Hadestown.

La puesta en escena ha sido ganadora de múltiples premios Tony, incluyendo Mejor Musical, y es conocido por su innovadora banda sonora y su profunda resonancia social y emocional.

"¿Quién hace brillar el sol del verano? La ganadora del Grammy, Gaby Moreno, se une a Hadestown como Perséfone", se lee de manera oficial, al anunciar al elenco.

¿Cuándo inicia Hadestown?

La temporada estará abierta al público a partir del 3 de marzo de 2026.

Precios

El costo de las entradas inicia a parir de $70 (Q550). Puedes ver los precios y comprar las entradas aquí.

