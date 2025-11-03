Gadiel Álvarez deja matutino informativo, este es su nuevo proyecto

-

Telediario vive una serie de cambios y Gadiel Álvarez también es uno de los conductores que deja el noticiero de la mañana.

El guatemalteco que ha ganado el corazón de quienes desean mantenerse al tanto del acontecer nacional, dice adiós al primer turno.

Gadiel deja la emisión de la mañana.

Karla Mejía informó que el comunicador se retiraría del segmento. "Les habíamos dado la noticia de que yo me incorporo a Telediario al Amanecer, pero también Gadiel formará parte de otra emisión", contó la compañera.

Durante la programación se despidieron de Álvarez con un resumen en imágenes de su trayectoria y de sus mejores momentos.

"Deja una marca imborrable en cada uno de nosotros y en la audiencia que lo ha acompañado a lo largo de más de 5 años", se escucha en el homenaje. "Su carisma se refleja en cada presentación", continúan.

¿Cuál es nuevo el proyecto de Gadiel?

El presentador se incorpora a la emisión nocturna de Telediario.

Foto: Instagram.

Su trayectoria

Gadiel es comunicador social, periodista, presentador de TV y conferencista. Actualmente se encuentra en Telediario. Nació el 25 de marzo de 1975. Formó parte de las filas del show tipo magazine de entretenimiento "Sabadísimo" por Televisiete.

Estuvo en "Aló que tal América", donde compartió con grandes como Rebeca Rubio, Alfonso Gálvez y Karina Bonilla. Presentó en solitario el programa Cinescape, transmitido en radio y televisión. Ha participado como presentador y organizador en eventos de belleza.

También llevó la información más actual a los televidentes como presentador de noticias en TN23.