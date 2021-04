Callie Rogers ganó la lotería a los 16 años, lo cual la hizo llevar una vida "loca" llena de despilfarros que no tuvo un final feliz.

Callie Rogers, de ahora 33 años, es un claro ejemplo de lo que podría suceder al recibir grandes cantidades de dinero siendo menor de edad y sin un acompañamiento profesional.

En 2003, cuando Rogers era apenas una adolescente, tuvo la fortuna de ganarse el premio mayor de la lotería de Gran Bretaña.

Mientras vivía en la ciudad de Cockermouth, ubicada en el condado de Cumbria, Callie recibió la suma de 1,8 millones de libras esterlinas.

Un verdadero derroche

Según reportó el diario inglés ‘The Sun’, Rogers comenzó a vivir sin límites: salía a excéntricas fiestas, consumía drogas e invirtió una gran cantidad de dinero en tres operaciones de aumento de seno, entre otros lujos.

Gastó sumas inimaginables en ropa de diseñador y derrochó grandes sumas en otro tipo de cosas. Además, repartió una parte importante de su fortuna entre sus familiares y amigos.

En 2018 fue atacada por unas "amigas", quienes intentaron robarle una gran fuerte cantidad luego de haber asistido a una fiesta.

El ataque le dejó los dientes rotos, varias costillas fracturadas y una conmoción cerebral que desencadenó daños permanentes en su sentido de la vista. Debido a las lesiones que sufrió, las atacantes fueron arrestadas.

El triste final

En el amor tampoco le fue nada bien, pues Nicky Lawson, el padre de sus dos hijos mayores, la abandonó luego de 5 años de estar juntos. Más adelante, la joven tuvo varias relaciones, pero sus compañeros sentimentales buscaban su dinero.

Pasado el tiempo, sufrió un accidente debido a su excesivo consumo de alcohol y otras sustancias, lo cual la llevó a portar un brazalete electrónico.

De acuerdo con ‘The Sun’, luego de haber tenido una gran fortuna en su poder, ahora Rogers hace parte de "Universal Credit", una ayuda económica que otorga el Gobierno de Reino Unido a los ciudadanos sin trabajo o que tienen ingresos muy bajos.