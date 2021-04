De policía a modelo: el cambio de vida de una agente inglesa

Charlotte Rose, de 27 años, cambió su vida de policía de Essex, en la ciudad de Inglaterra, para ser una modelo.

El contenido que sube a una famosa plataforma la hizo millonaria, recibiendo hasta 94 mil libras esterlinas (Q996,878.46).

La joven de 27 años fue entrevistada por el Daily Mail, de Inglaterra, y contó que la clave de su éxito es renovar constantemente su contenido en su cuenta de Only Fans, aunque ya modelaba previo a ingresar a esta página.

Charlotte tiene fans de todo el mundo en su página de Instagram charlieerose3. (Foto: Instagram)

Su tiempo en pensar, editar y crear contenido le lleva 16 horas al día.

Su esfuerzo ha dado frutos, pues pudo comprarse el Lamborghini de sus sueños.

Antes Charlotte patrullaba las calles. (Foto: Daily Mail)

"Incluso desde antes de que existiera el sitio, cuando modelaba, tenía una moral muy estricta, no iba a cruzar un límite para el nivel de contenido al que estaba dispuesta a subir, y me aseguré durante los años que he estado modelando que nunca he cruzado esa línea", dijo.

Charlotte fue entrevistada por los medios ingleses (Foto: Oficial)

"Eso ha sido lo más importante para mí, publicar contenido que, si se filtrara en Internet, no tendría que defenderme", aseguró al medio.

"Hago contenido que me encantaría que la gente viera y no me molestara si se publicara y mi familia y amigos lo vieran", expresó.