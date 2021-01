La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala niegan haber utilizado gas lacrimógeno en contra de un grupo de migrantes hondureños que intenta llegar a Estados Unidos, cruzando Guatemala.

Aunque el Ejército rechaza haber lanzado alguna bomba, sí le atribuye a la PNC el uso de disuasivos en el kilómetro 177, de Vado Hondo, Chiquimula, lugar donde se originó un altercado entre las fuerzas de seguridad y la multitud de migrantes.

Según las autoridades, lo que se habría usado son bombas de humo, aunque ninguna de las dos fuerzas de seguridad se atribuyen haberlas lanzado.

Migrantes intentaron cruzar el retén en Vado Hondo, Chiquimula. (Foto: AFP)

Versión del Ejército

Rubén Tellez, jefe de prensa del Ministerio de la Defensa, declaró a Soy502 que el Ejército sí utiliza gas lacrimógeno dentro de su equipo, aunque mencionó que en esta oportunidad no fue empleado por ellos. "De momento no se está utilizando, quienes concentran eso es la PNC. Sin embargo, el día de hoy no se ha utilizado en contra de los migrantes", dijo Tellez.

Al cuestionarlo por el humo que se observa en los videos, el cual se dice que es gas lacrimógeno, respondió que fue la PNC quien lo usó. "Utilizó pirotecnia, una bomba casera, como impacto psicológico. Lo que sí lanzó la PNC fue una bomba de humo, esas que son solo de señales. Esas no son reactivas en contra de la persona, es únicamente humo", aseguró el portavoz castrense.

Migrantes huyen de lo que parece gas lacrimógeno. (Foto: AFP)

Versión de PNC

En tanto Jorge Aguilar, vocero de la PNC, declaró que los agentes que se encuentran en el lugar no utilizaron ni gas lacrimógeno, ni bombas de humo. "En este caso, la PNC no utilizó ningún medio disuasivo, tomando en cuenta que hay niños en ese lugar".

Hizo ver que la Policía "está verificando qué se detonó, pero no por parte de las autoridades".

Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) reporta que algunos migrantes afectados, entrevistados por delegados de esa institución, dijeron que no era gas lacrimógeno, sino otro tipo de gas del cual no se conocen las especificaciones.

Miguel Colop, director de auxiliaturas de la PDH, señaló que "hubo algún tipo de gas, según versión de migrantes".

En redes sociales se captaron diversos videos donde se escucha la detonación y se observa el humo.

Mira aquí:

ASÍ LO INFORMAMOS:

Fuerza contra los migrantes

El procurador Jordán Rodas, rechazó el uso de la fuerza usada los soldados. "Es deplorable el brutal uso de la fuerza por parte del Ejército en contra de las personas migrantes procedentes de Honduras", escribió en su cuenta de Twitter.

Es deplorable el brutal uso de la fuerza por parte del @Ejercito_GT en contra de las #PersonasMigrantes procedentes de #Honduras. La #Migración es causada porque en nuestros países no existen condiciones mínimas para una vida digna. Es necesario tener empatía y solidaridad. https://t.co/Jzd0RbZw4f — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) January 17, 2021

Al respecto de los golpes que recibieron los migrantes de parte de los soldados, el portavoz del ejército, Rubén Tellez, justificó que las personas que intentan pasar el retén los agreden con patadas. Además, han lanzado piedras en contra de las fuerzas de seguridad de Guatemala.

Aquí puedes ver desde otro ángulo:

Tellez mencionó que un elemento del Ejército resultó golpeado por lo ocurrido en Vado Hondo, aunque fue durante los sucesos del sábado 16 de enero, no del domingo. Se le identificó como el cabo Rudy Leonel Vásquez. La versión oficial es que le cayó un envase de vidrio, lanzado desde el grupo de migrantes.

El cabo Rudy Leonel Vásquez es uno de los soldados lesionados. (Foto: Ministerio de la Defensa)

El Instituto de Migración de Guatemala (IMG) calcula que unas seis mil personas integran la caravana que salió de Honduras y se dirigen a Estados Unidos.

Pero, Guatemala únicamente autoriza el paso a quienes se identifican con pasaporte y muestran un prueba negativa de Covid-19, de manera que la mayoría busca pasar los puestos de control por la fuerza.

Las personas que logran llegar a Chiquimula, seguirán hacia la entrada de Zacapa para llegar a Río Hondo. Ahí tienen dos alternativas, seguir rumbo a la ciudad capital y buscar la Costa Sur, hasta la frontera de Tecún Umán con México. Y la otra opción, es ir a Petén, buscando la frontera de El Ceibo, para llegar a México.

Los hondureños aseguran que en su país no hay empleo.