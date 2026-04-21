Diésel y gasolinas registran baja de precios en los últimos cuatro días

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En los últimos cuatro días se registró una disminución de entre Q 0.20 y Q 0.85 por galón de los combustibles.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reportó una disminución en los precios de los combustibles en el área metropolitana, de acuerdo con los más recientes monitoreos de la modalidad de autoservicio.

Según los datos oficiales, el 13 de abril de 2026, la gasolina superior se cotizaba en Q 39.98 por galón, la regular en Q 38.98 y el diésel en Q 43.19, manteniéndose en niveles elevados tras semanas de incrementos sostenidos.

Para el 16 de abril, los precios comenzaron a reflejar una reducción con la gasolina superior en Q 39.21 por galón, la regular en Q 38.21 y el diésel en Q 42.03, evidenciando un ajuste a la baja en los tres combustibles.

Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

La tendencia continuó en el último reporte del 20 de abril, cuando el MEM informó que la gasolina superior descendió a Q 38.99 por galón, la regular a Q 37.99 y el diésel a Q 41.16, consolidando una disminución progresiva en el transcurso de la semana.

Esto significa que, entre las últimas dos mediciones hechas el 16 y 20 de abril, los precios de los combustibles registraron una baja, en el caso de la gasolina superior fue de Q 0.20 por galón; la gasolina regular, Q 0.21 por galón, y el diésel, Q 0.85 por galón.

Al comparar los últimos tres reportes correspondientes al periodo entre el 13 y el 20 de abril, se muestra que la gasolina superior acumuló una reducción de Q 0.99 por galón; la gasolina regular, Q 0.99, mientras que el diésel registró una baja más significativa de Q 2.03 por galón.

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A pesar de esta disminución, los precios se mantienen en rangos altos, especialmente en el caso del diésel, que continúa por encima de los Q41 por galón, reflejando la presión acumulada en el mercado de combustibles.

El comportamiento reciente sugiere una fase de ajuste tras las alzas registradas en semanas anteriores, en un contexto marcado por la volatilidad en los mercados internacionales de petróleo, influenciada por factores geopolíticos como el conflicto en Medio Oriente.